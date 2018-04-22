بلفوضيل يرفض البقاء في بريمن ولن يعود لستاندار

كشفت صحيفة “آخر ساعة” البلجيكية يوم أمس في أحدث تقاريرها أن مستقبل لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل بات مبهما، الصحيفة السابقة أكدت أن إسحاق لن يعود لنادي ستاندار دو لياج لأنه يرفض اللعب مجددا في الدوري البلجيكي، حيث يرى نفسه قادرا على اللعب في مستويات أعلى، لاعب الخضر كان قد افتعل المشاكل من أجل الرحيل ومن دون شك سيرفض رفضا قاطعا العودة لناديه الصيف المقبل، في سياق الحديث عن المشاكل المفتعلة فإن المتتبع لأخبار بلفوضيل لن ينسى من دون شك حادثة المدير الرياضي فان بويتن الذي اتفق على بيعه لنادي إيفرتون قبل أن يفسد رئيس الفريق الأمر وتشتعل بعدها الحرب بين الطرفين من جهة وبين إسحاق من جهة أخرى .

رفض البقاء في بريمن بسبب معاملة المدرب “الجافة”

الغريب في الأمر وفي تقرير صحيفة “آخر ساعة” أنها أكدت أن بلفوضيل يرفض البقاء أيضا في الدوري الألماني وفي ناديه الحالي “فير دير بريمن” التقارير قالت أن إسحاق اجتمع بوكيل أعماله وبأفراد من إدارة بريمن في نوفمبر الماضي ووقع على اتفاق إنهاء المشوار مع هذا الفريق نهاية الموسم ما يعني أن إسحاق معار حاليا إعارة جافة ولا يوجد أي بند يتيح لبريمن شراء عقده، “آخر ساعة” قالت أن قرار بلفوضيل وقتها كان نابعا من المعاملة السيئة التي كان يعامل بها من طرف المدرب الجديد فلوريان كوفيهلدت .

إسحاق يرفض أيضا اللعب في الصين رغم العروض الكثيرة

صحيفة “آخر ساعة” ختمت تقريرها بالتأكيد على أن إسحاق سيرفض أيضا الوجهة الصينية بعد أن رفض البقاء في بريمن والعودة للياج، التقرير قال أن إسحاق يصر على البقاء في أوروبا واللعب لفريق كبير رغم علمه المسبق بوجود عرض مغري وساري من الصين ومن نادي بيكين رينيه، مدرب بكين رينيه سبق له العمل مع بلفوضيل في نادي بني ياس الإماراتي ويرى أنه اللاعب الأنسب لخططه لكن إسحاق يرى أن اللعب في الدوري الصيني ليس الأنسب بالنسبة له، في انتظار بداية السوق الصيفية ومعرفة العروض التي تصل لاعب الخضر وربما الوجهة الأقرب له ولو أنه يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى لو كان في فريق متوسط المستوى .

عاد للمشاركة أساسيا ولم يظهر بمستوى كبير ضد شتوتغارت

بعيدا عن أخبار رحيله ومستقبله عاد بلفوضيل ليشارك أساسيا في لقاء فريقه بريمن عشية أمس السبت في الدوري ضد شتوتغارت، إسحاق شارك أساسيا ولعب سبعين دقيقة قدم فيها مستوى متوسط لأبعد الحدود والأهم أنه لم يواصل تألقه اللافت بعد أن حاد عن خط التهديف، اللقاء انتهى بفوز الخصوم شتوتغارت بهدفين من دون رد وهي خسارة لم تؤثر كثيرا على وضع رفقاء الدولي الجزائري الذين ضمنوا البقاء بنسبة كبيرة قبل جولات .

بورقعة-ع

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