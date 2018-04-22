بن زية هداف وليل بخطى ثابتة نحو الدرجة الثانية

سقط نادي ليل الفرنسي بنتيجة مدوية في لقائه ضد مرسيليا عشية أمس السبت وصلت لخمسة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد، رفقاء بن زية أظهروا ضعفا كبيرا وأبانوا عن محدودية واضحة تجعلهم مرشحين بقوة للسقوط للدرجة الثانية الموسم المقبل، فبخسارتهم يوم أمس بقوا في المركز قبل الأخير مع إمكانية تعميق الفارق في حال فوز تروا وبقية الفرق التي تتقدمهم في الترتيب، من جانب ليل شارك لاعب الخضر ياسين بن زية أساسيا ولعب سبعين دقيقة قدم فيها مستوى متواضعا لكنه أنقذ نفسه بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه وهو الهدف الأول له بالمناسبة في الدوري .

لاعب الخضر سيبحث عن فريق الموسم المقبل

اقتراب ليل شيئا فشيئا من الدرجة الثانية دفع بالإعلام الفرنسي للحديث عن مستقبل نجوم الفريق، من أبرز هؤلاء لاعب الخضر بن زية الذي سيرحل من دون شك، ياسين رفض قبل أسبوع من الآن الخوض في الأمر لكن ما هو ظاهر أنه لن يقبل أبدا اللعب في الدرجة الثانية الموسم المقبل وهو ما كان رده عل سؤال طرح عليه، حيث قال بصريح العبارة أنه لا يتصور نفسه يلعب في الدرجة الثانية، على العموم مستوى بن زية مميز جدا رغم ضعف مستوى فريقه ولن يجد صعوبة من دون شك في إيجاد فريق يلعب له في المستقبل .

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