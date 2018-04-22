بن سبعيني يتألق ويتلقى الإشادة من الفرنسيين

بين الطلوع والهبوط هذا هو مستوى لاعب الخضر ونادي ران رامي بن سبعيني، فبعد المستوى السيئ الذي أبان عنه في اللقاءات الماضية والانتقادات الحادة التي تلقاها عاد رامي للتألق حيث قدم مستوى مميز جدا في لقاء نانت الذي أقيم سهرة الجمعة، رامي ورغم لعبه في مركز الظهير الأيسر وهو المركز الذي لا يحبذه إلا أنه أبهر الجميع بطلعاته الهجومية وقدراته الدفاعية الهائلة حيث أسهم بشكل كبير في عودة فريقه بنقطة التعادل الثمين التي أبقته في المركز الخامس المؤهل الموسم المقبل لمنافسة الدوري الأوروبي .

صحيفة ليكيب منحته تقييما مميزا ونصبته ثاني أحسن لاعب في اللقاء

صحيفة ليكيب الفرنسية وفي عددها ليوم أمس أشادت كثيرا بلاعب الخضر رامي بن سبعيني وقالت أنه أدى دوره على أكمل وجه وعطفا على هذه الإشادة منحته تقييما مميزا جدا قدره 6 من 10 كثاني أحسن لاعب في فريقه وفي اللقاء ككل وهو تقييم سيكون بمثابة جرعة معنوية لتقديم الأفضل مستقبلا، لحساب نفس اللقاء ومن جانب ران دائما شارك الجزائري الآخر مهدي زفان أساسيا لكنه لم يكمل اللقاء وخرج بديلا قدم مستوى متوسطا لأبعد الحدود .

بورقعة-ع

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