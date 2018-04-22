بوتشيتينو يلمح للرحيل عن توتنهام

لمح الأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير لإمكانية الرحيل عن صفوف النادي اللندني في الصيف المقبل وذلك عقب هزيمة فريقه من مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، فى نصف نهائى كأس الاتحاد الانجليزى.

توتنهام فشل في الحفاظ على تقدمه في النتيجة بهدف دايلي آلي ، ليخسر في النهائية بهدفين التشيلي أليكسيس سانشيز والإسباني أندير إيريرا.

وأثار بوتشيتينو الشكوك حول مستقبله من خلال تصريحات قال من خلالها: ” مازلنا بحاجة إلى الوقت من اجل المنافسة، يحتاج الفريق إلى مزيد من الوقت، سواء معى أو مع أى مدرب آخر”.

وتابع حديثه: ” فريقي ما زال في طور التعلم. ما زلنا في مرحلة الوصول لنصف النهائي، والمنافسة في البريميير ليغ ودوري الأبطال ليست كافية”.

وأكمل: “نعمل على صناعة عقلية الفريق الذي يجب أن يفكر في الفوز، الأمر ليس كافيا بعد، ولكن علينا الاستمرار في هذا الأمر”.

وختم حديثه: “الجماهير يجب أن تكون واقعية، توتنهام مختلف عن أندية أخرى، هدفنا الأبرز هو تقليل الفارق مع الـ’الأربعة الكبار’ خلال السنوات الأربع الأخيرة”.

وينتهي تعاقد مدرب توتنهام مع النادي في جوان 2021 ويرتبط بتدريب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.