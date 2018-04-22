ضمن نادي السد القطري تواجده في نهائي كأس قطر بعد أن تجاوز خصمه وغريمه الريان أمس السبت في اللقاء الذي جمع بينهما، رفقاء المتألق بغداد بونجاح أنهوا اللقاء متعادلين بهدفين لهدفين، وهو ما استدعى مرورهم لركلات الترجيح، وبعد أن غاب عن التسجيل في الوقت الأصلي للقاء أبى بغداد إلا أن يضع لمسته، حيث تمكن من توقيع الكرة الخامسة التي حسمت اللقاء لصالحهم، من جانب السد شارك بغداد أساسيا ولعب كامل أطوار اللقاء فيما شارك الجزائري الآخر حمرون بديلا، وتمكن هو الآخر من تسجيل إحدى الركلات الترجيحية .
الرئيسية / آخر الأخبار / بونجاح وحمرون يقودان السد للتأهل لنهائي كأس قطر
شاهد أيضاً
سيليسن يحسم مستقبله مع برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن الدولي الهولندي، غاسبر سيليسن، حارس مرمى فريق برشلونة، …