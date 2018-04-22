سيليسن يحسم مستقبله مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن الدولي الهولندي، غاسبر سيليسن، حارس مرمى فريق برشلونة، حسم موقفه من الرحيل عن البارسا، في ظل اهتمام أكثر من ناد بضمه في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إن سيليسن تأقلم بشكل جيد مع الحياة في إسبانيا، مضيفة أنه على الرغم من أن دوره ثانوي في الفريق، إلا أن أولويته هي مواصلة مشواره مع برشلونة.

وأوضحت أن الحارس الهولندي يستمتع بتواجده في برشلونة، وبثقة الجميع في قدرته على تعويض غياب الحارس الأساسي، تير شتيغن بسبب أي أمر طارئ.

وكان سيليسن من أبرز اللاعبين المساهمين في تتويج برشلونة بكأس ملك إسبانيا للموسم الحالي، حيث خاض مع الفريق 10 مباريات رسمية، 9 منها في الكأس وتلقى هدفين فقط، كما ساهم في صناعة هدف في نهائي الكأس يوم أمس أمام إشبيلية.