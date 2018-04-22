غلام تدرب مع زملائه وجاهز للعودة إلى المنافسة

رغم أن الوقت غير مناسب بما أن نابولي سيلعب لقاء الموسم اليوم الأحد إلا أن الإعلام الإيطالي هلّل يوم أمس لعودة لاعب الخضر فوزي غلام الكاملة للتدريبات، فوزي كان قد عاد قبل أربعة أيام للميدان وتدرب بشكل خفيف مع بقية زملائه لكن الحصة الصباحية التي خاضها الفريق يوم أمس عرفت مشاركته بصفة طبيعية، حيث تدرب بالكرة ومن دونها وعمل مع المجموعة الكاملة وهو ما يبشر بالخير، حيث باتت عودته وشيكة جدا.

لن يكون حاضرا في لقاء اليوم ضد السيدة العجوز

كما سبق وأشرنا إليه في عدد أمس فإن عودة غلام للتدريبات لا تعني مشاركته في لقاء اليوم في الدوري ضد جوفنتوس ولو أن أنصار النادي أملوا في ذلك، حيث أعلن ساري يوم أمس أن غلام لن يكون قادرا على المشاركة وعطفا على ذلك حذف اسمه من قامة المعنيين باللقاء، لكن وبنسبة كبيرة فإن غلام سيكون حاضرا في اللقاء المقبل في الدوري ضد فيورنتينا يوم الأحد المقبل على الأقل في مقاعد البدلاء، لحساب ذات اللقاء عرفت القائمة المعلن عنها تواجد كل من مشاش ووناس التي تبقى مشاركتهم مستبعدة جدا حتى كبدلاء.

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