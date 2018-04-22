فرحات قد يرحل عن لوهافر بعد تضييع فرصة الصعود

ابتعد نادي لوهافر خطوات أخرى عن الصعود مع بقاء أربع جولات فقط من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية وذلك بتعادله على ملعب لونس بثلاثة أهداف لثلاثة، اللقاء عرف تألق الجزائري زين الدين فرحات الذي قدم تمريرتين حاسمتين ورفع أسهمه عاليا بخصوص سوق الانتقالات الصيفية، لاعب الخضر قدم موسمين مميزين في الدرجة الثانية ولم يعد له ما يقدمه هناك وفي حال بقائه لموسم آخر فإنه سيضيع موسما آخرا وفقط خاصة أن سنّه لم يعد يمسح له بالبقاء أكثر بما أنه يبلغ من العمر 25 سنة، لاعب الخضر لديه عديد المقترحات لكنها كانت مؤجله لأن لوهافر كان يلعب على الصعود لكن ومع تبخر حلم الصعود فإن زين الدين سيبحث مستقبله مع إدارة ناديه وسيطلب الرحيل من دون شك، يشار إلى أن فرحات مطلوب بقوة من ناجي مونبوليي كما قالت تقارير صحفية في وقت سابق أن عدة أندية من الليغ 1 غير مونبوليي تراقبه أيضا قصد ضمه مستقبلا .

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