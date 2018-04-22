فيغولي يفوز بصعوبة ويحافظ على الصدارة

حقق نادي غلطة سراي عشية أمس السبت فوزا صعبا جدا وفي آخر أنفاس اللقاء على حساب نادي “ألانيا سبور” بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الفوز الذي حققه رفقاء المتألق بقوة سفيان فيغولي حافظ لهم على صدارة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن الملاحق اسطنبول باشاك شهير، من جانب غلطة سراي شارك سفيان فيغولي أساسيا ولعب لغاية الدقيقة الـ77 قبل أن يقرر المدرب إخراجه، غلطة سراي وقتها كان متعادلا وفاتيح تيريم مدرب غلطة سراي أراد خلق تفوق عددي في الهجوم لذلك سحب سفيان وهو ما أتى أكله بالفعل، وبذلك يكون فيغولي وبقية زملائه قد تجاوزا خيبة الخروج المفاجئ من الكأس وشقوا خطاهم نحو استعادة اللقب وهو الهدف الأهم .

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