كوت ديفوار الأقرب لمواجهة الخضر وديا بفرنسا

كشفت مصادر متطابقة أن المنتخب الرابع الذي سيواجهه المنتخب الوطني وديا هو منتخب كوت ديفوار، بعد أن توصلت الفاف إلى اتفاق مع نظيرتها الإيفوارية على برمجة مباراة ودية بين الفيلة والأفناك وتكون الفاف قد اختارت عرض المنتخب الإيفواري على حساب العديد من العروض التي وصلتها وخاصة من منتخب الغابون لتلبية رغبة الناخب الوطني رابح ماجر الذي يصر على مواجهة منتخب إفريقيا قبل استئناف تصفيات كان 2019 أمام غامبيا شهر سبتمبر.

اللقاء سيلعب في أوروبا وفرنسا مستبعدة جدا

حتى وإن لم تتسرب معلومات عن المكان والتاريخ الذي سيجرى فيه اللقاء، إلا أن الأكيد أنه سيلعب في أوروبا وفي حال ما برمج في بداية شهر جوان فالأكيد أنه سيلعب في بلد قريب من البرتغال التي سيواجهها الخضر في السابع من جوان، ليبقى خيار اللعب في فرنسا مستبعدا جدا بالنظر إلى تخوفات سلطات هذا البلد من الجالية الجزائرية وحتى الإيفوارية المتواجدة بقوة في فرنسا.

عنابة الوحيدة القادرة على احتضان الخضر

رغم أن ما توفر لدنيا من معلومات يؤكد لعب اللقاء في أوروبا، تبقى إمكانية مواجهة فيلة كوت ديفوار في الجزائر واردة جدا وبالضبط في مدينة عنابة وملعب 19 ماي لعدة اعتبارات، أولها نشوة سكان المدينة وأفراحها بعد تحقيق الاتحاد الصعود وكذلك اشتياق جوهرة الشرق للمنتخب الوطني وهي التي كانت شاهدة على انجازاته ودعم شعبها اللامنقطع.

ماجر يريد التتويج بالكان ويلعب الوديات في أوروبا !!

مهما كان اسم المنتخب الإفريقي الذي سيواجهه الخضر يبقى اللعب في أوروبا أمر غير مقبول لمدرب يريد أن يضع النجمة الثانية على قميص المنتخب ويتحدث عن أفرقة المنتخب، فماجر يدرك جيدا أن اللعب في أوروبا مغايرا تماما لما سيجده في غامبيا شهر سبتمبر وحتى التألق إن حدث أمام الكوت ديفوار والبرتغال لن يكون له أي مفعول في أدغال القارة السمراء وأجوائها والتي يعرفها صاحب الكعب الذهبي جديا هو ومساعدوه، لكن الكلام في واد والواقع في واد مغاير والحلم يبقى حقا مشروعا للطاقم الفني.

ب- بكوش

مرتبط