مجاني يلعب تسعين دقيقة وسيفاس يعود للانتصارات

رغم مستوياته السيئة في اللقاءين الماضيين إلا أن مدرب سيفاس وضع ثقته مجددا في لاعبه الجزائري كارل مجاني وأشركه أساسيا في لقاء الفريق يوم أمس ضد طرابزون سبور، اللقاء كان خاصا جدا للجزائري بما أنه لاقى فريقه السابق وبالفعل كان مجاني عند حسن ظن مدربه به، حيث عاد لتقديم أفضل المستويات، مجاني لعب تسعين دقيقة كاملة في محور الدفاع ووقف سدا منيعا في وجه مهاجمي الفريق الخصم وقاد ناديه للفوز بهدفين من دون رد ليرتفع بذلك رصيد سيفاس للنقطة 44 في المركز الـسادس بعيدا عن الهبوط وبعيدا أيضا عن المراكز الأوروبية .

بورقعة-ع

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