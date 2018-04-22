مدرب روما: لا أحتاج للنصيحة بشأن محمد صلاح

تحدث مدرب فريق روما، أوزيبيو دي فرانشيسكو، عن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بعد غد الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

ووصل دي فرانشيسكو لتدريب روما في الصيف الماضي، بعد رحيل لوتشيانو سباليتي للإنتر، ولم يلحق بالدولي المصري، الذي رحل في نفس الموسم إلى الريدز.

وقال دي فرانشيسكو في تصريحاته لصحيفة الغارديان البريطانية: “لا أحتاج لمعلومات عن محمد صلاح، جودته واضحة للجميع، ولا تنسوا، أني واجهته عندما كان لاعبًا في روما، وكنت مدربًا لساسولو، ولكن حقيقة أن هناك الكثير من لاعبي روما يعرفونه، وهي ميزة لنا”.

وأردف: “إنه شاب ممتاز، واحترافي، ويعمل بجدية كبيرة”.

ويؤمن دي فرانشيسكو بأن ما حققه روما هذا الموسم هو قفزة نوعية، ولم يصل الفريق لنصف نهائي دوري الأبطال منذ (1984).

وقال دي فرانشيسكو: “تطورنا كثيرًا هذا الموسم، ففي الأعوام الأخيرة ابتعد روما عن المنافسة، في الأمتار الأخيرة من كل البطولات، لكن الآن ما زلنا ننافس في السيري آ لأجل المركز المؤهل لدوري الأبطال، بينما ضمن ليفربول بشكلٍ أكبر التواجد في البطولة العام المقبل”.