مهاجم برشلونة يوجه رسالة للنادي الملكي…

تُوِّج نادي برشلونة الإسباني مساء أمس السبت بلقب بطولة كأس ملك أسبانيا بالفوز على نادي إشبيلية بخمسة أهداف نظيفة في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وخرج اللاعب لويس سواريز مهاجم ونجم الفريق الكاتالوني بعد المباراة من أجل الحديث عن سعادته الكبيرة بالتتويج وكيفية تخطي الخيبة الكُبرى بالخروج من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي روما الإيطالي.

وافتتح سواريز تصريحاته بالحديث عن المباراة، حيث قال ” من الواضح أننا كنا متفوقين منذ البداية، لعبنا بشكل أفضل وكنا أكثر تنظيماً. أعتقد أن هذا نتيجة التركيز، كنا نعرف أنها مباراة نهائية “.

ثم أكمل لويزيتو تصريحاته قائلاً ” هذه أشياء تحدث في عالم كرة القدم، لقد فزنا بأربعة نهائيات للكأس على التوالي وهي لحظة جميلة لجميع الكاتالونيين، ولا أدري إذا كان النادي قد فاز بأربعة كؤوس على التوالي على الإطلاق “.

ثم تحدث اللاعب الدولي الأوروغواياني عن الخروج أمام روما من التشامبيونز ليغ قائلاً ” هناك ظروف مختلفة، مباراة روما كانت صعبة جداً، وضربة قوية لنا، لم نتمكن من عكس الموقف الذي وقعنا به، لكن من الواضح أن الفوز بالكأس دائماً يكون شيئاً لطيفاً. الخروج من ربع النهائي يكون كالشوكة في الظهر، لكن الفوز بالثنائية شيء رائع أيضاً “.

ولم يتوقف سواريز فقط عند حد الحديث عن التتويج وخيبة الخروج على يد روما، لكنه قام أيضاً بتوجيه سهام السخرية نحو نادي ريال مدريد الغريم الأزلي للبلاوغرانا.

وقال صاحب الـ31 عاماً في نهاية تصريحاته ” بعض الفِرق تتمنى لو كانت هنا، لكنهم لم يتواجدوا هنا، كل شخص يعلم أن هناك فِرق ليست هنا وكل شخص يحب أن يفوز “.