هاينكس بسجلّه الرهيب بين الإصرار واللاهزيمة هل يضيف ريال مدريد لضحاياه؟

تاريخ كبير لهاينكس في منافسات دوري الأبطال..

يستعد فريق بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء في المباراة التي ستقام على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل الفريق البافاري بعدما أقصى إشبيلية من الدور ربع النهائي، بينما نجح الميرينغي في عبور جوفنتوس الإيطالي بصعوبة بالغة في مباراة آثارت الكثير من الجدل.

وعاد يوب هاينكس لتدريب البافاري بعدما أعلن تقاعده في عام 2013 عقب فوزه بالثلاثية، لكنه قرر الموافقة على العودة خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق، على الرغم من تصريحاته حين كان بعمر الـ53 عامًا بأنه سيعتزل التدريب في سن الـ60 عامًا.

ونجح الثنائي أولي هونيس في إقناع هاينكس بالعودة لتولي تدريب الفريق، حيث تجمعهما صداقة قوية حتى أن هاينكس سافر لمسافة أكثر من 600 كيلومتر لزيارة هونيس حينما كان متهمًا في قضية الضرائب.



وخسر هاينكس في 3 مناسبات طوال تاريخه بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، كان آخرها أمام فريق النجم الأحمر الصربي بالدور نصف النهائي عام 1991 أي قبل بدء النظام الجديد للبطولة، لكنه شارك في 3 مناسبات بعد ذلك وصل خلالهم للمباراة النهائية، حقق اللقب مع ريال مدريد عام 1998 ومع البايرن عام 2013 بينما خسر نهائي عام 2012 أمام تشيلسي.

وحقق الفريق البافاري لقب الدوري الألماني هذا الموسم قبل نهايته بخمس جولات، حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 78 نقطة، كما تأهل للمباراة النهائية بكأس ألمانيا ليضرب موعدًا مع إينتراخت فرانكفورت.