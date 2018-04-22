هل يتولى بوتشيتينو تدريب أرسنال؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية رغبة نادي أرسنال في التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتيشتينو المدير الفني لفريق توتنهام، لتولي تدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

وكان أرسنال قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن رحيل الفرنسي أرسين فينغر عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة طويلة اقتربت إلى 22 عامًا.

وأشارت التقارير إلى أن أرسنال يستعد لتوجيه ضربة مدوية للغريم التقليدي توتنهام، حيث قام النادي في فتح محادثات مع ماوريسيو بوتيشتينو لتولي تدريب الفريق خلفًا لأرسين فينغر.

وألمح بوتشيتينو عقب هزيمة فريقه على يد مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى أنه قد يرحل عن صفوف السبيرز في الفترة المقبلة، على الرغم من أن عقده ممتد مع الفريق حتى عام 2021.

وسبق لأرسنال أن نجح في خطف المدافع الدولي الإنجليزي السابق سول كامبيل من صفوف توتنهام في صفقة انتقال حُر عام 2001، ليصبح اللاعب أحد أساطير الغانرز بعد ذلك.

ولم ينجح المدرب البالغ من العمر 46 عامًا في حصد أي بطولة مع فريق توتنهام منذ توليه تدريب الفريق في صيف عام 2014 قادمًا من ساوثهامبتون، كما ودع جميع المنافسات بالموسم الحالي، ويحتل المركز الرابع في ترتيب البريميرليغ برصيد 68 نقطة.