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أتلتيكو مدريد يتمهل قبل حسم مصير أوبلاك

23 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 28 زيارة

يريد نادي أتلتيكو مدريد، حسم مصير السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه خلال الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “مسؤولو أتلتيكو مدريد سوف يجتمعون مع وكيل أوبلاك بعد نهاية الموسم الجاري من أجل الحديث عن تحسين عقده الحالي الذي ينتهي في جوان 2021، ويحتوي على شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو”.

وتابعت الصحيفة: “موقف أوبلاك ثابت، حيث يريد الاستمرار داخل صفوف أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة وأكد ذلك في تصريحاته مؤخرا”.

وأشارت إلى أن أتلتيكو مدريد يتعامل بصورة هادئة مع وضع أوبلاك، بخلاف موقف زميله الفرنسي أنطوان غريزمان الذي يرغب في حسم مستقبله قبل مونديال روسيا.

وأبرزت الصحيفة أن الطرفين يرغبان في حسم الأمور بعد نهاية الموسم الجاري، لتحديد مصير الحارس السلوفيني بشكل نهائي.

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