ألفيس: لو اتصل معي برشلونة..سأعود غدا

يرى البرازيلي دانيل ألفيس، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، أن نادي برشلونة بمثابة بيته، مشيرًا إلى أنه لن يمانع العودة مجددًا حال اتصل به الفريق الكتالوني.

ورحل ألفيس عن برشلونة في صيف عام 2016، متجهًا إلى جوفنتوس الإيطالي الذي لعب له لمدة موسم وحيد، قبل أن يذهب إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الحالي.

وقال ألفيس في تصريحات لقناة “فوكس سبورت” البرازيلية: “برشلونة هو بيتي، من المستحيل القول بأنني لن أعود إلى برشلونة، إذا اتصلوا بي فسأعود غدًا”.

وأضاف: “سأكون كاذبًا لو قلت إنني لم أتألم، أعتقد أنني كافحت كثيرًا لبناء تاريخ رائع في برشلونة وتحقيق نتائج غير متوقعة حتى للنادي نفسه”.

وتابع: “لقد حققت 23 لقبًا في 8 سنوات، لكنهم لم يحترموا تاريخي مع النادي، لدرجة أنهم طلبوا مني توديعهم ورفضت ذلك، لأن برشلونة سيكون بيتي الأبدي، وعندما ترى المكان منزلك فلا داعٍ للوداع، كيف تودعهم وأنت ستعود؟”.