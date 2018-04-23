إنتر ميلان يدخل قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع براهيمي

كشف الموقع الإيطالي “أف سي إنتر 1908″ والمقرب من إنتر، كما يدل على ذلك اسمه، أن إدارة النيراتزوري ترغب في تدعيم خط وسطها الموسم المقبل، ذات الموقع قال أن اسم براهيمي يبقى اسما مرشحا بقوة لتدعيم الفريق لكن من دون تقديم أي إضافات حول الموضوع، ويعتبر براهيمي هدفا أولا لعديد الأندية في عموم أوروبا وعلى الإنتر إقناع إدارة بورتو ووكيل أعماله بعرض ضخم وراتب محترم في حال رغب في الفوز بخدماته، الموقع السابق أشاد كثيرا بقدرات ياسين وقال أنه سيفيد الفريق الموسم المقبل من دون شك .

بورتو لن يعارض تسريحه لكن شروطه واضحة

دائما مع موقع أف سي إنتر 1908” ونقلا عن موقع “هابر 1903” التركي فإن إدارة إنتر لن تجد صعوبات كبيرة إن هي رغبت فعلا في ضم براهيمي، لأن طلبات نادي بورتو واضحة وهي دفع قيمة مالية تليق بقيمة اللاعب وتقنع الإدارة ولم تشر المصادر التركية ولا الإيطالية لقيمة الصفقة لكن ومن دون شك لا بد أن تتجاوز الأربعين مليون أورو، وهي قيمة العرض الذي قدمه نادي إيفرتون ويقال أنه رفض .

بيشكتاش لم يستسلم وسيسعى لإقناع براهيمي

من جهة أخرى، قال الموقع التركي السابق أن إدارة بطل تركيا بيشكتاش لم تفقد الأمل في ضم براهيمي وستسعى لإقناعه باللعب في تركيا، كل هذا رغم الأحاديث الكثيرة التي نسبت لبراهيمي ومقربون منه ومفادها رفضه التام اللعب في تركيا والتركيز على اللعب في دوري أحسن وأكبر، ومن دون شك فإن إدارة بيشكتاش ستلعب على وتر الأموال لأنها لا تملك وترا غيره لإقناع اللاعب .

يلاقي سيتوبال من أجل استعادة الصدارة

في سياق منفصل سيكون براهيمي وبقية زملائه في بورتو على موعد سهرة اليوم مع لقاء فيتوريا سيتوبال برسم الجولة الـ 31 من الدوري المحلي، ياسين وبقية زملائه سيسعون لتحقيق الفوز، ولا شيء غير الفوز من أجل استعادة الصدارة ومواصلة الحلم لتحقيق أول لقب دوري منذ أربع سنوات من الآن، وينتظر أن يشارك براهيمي أساسيا رغم الإنهاك الكبير الذي أصابه مؤخرا، حيث شارك في كل اللقاءات سواء محلية كأس ودوري أو دور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

بورقعة-ع

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