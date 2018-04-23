برشلونة يتواصل مع مدرب إيطاليا السابق لخلافة فالفيردي!

قالت تقارير إعلامية إنكليزية أن مدرب فريق تشيلسي حامل لقب البريميرليغ، أنطونيو كونتي، أحد أبرز المرشحين لتدريب برشلونة، إذا ما تمت الإطاحة بالمدرب الحالي، أرنستو فالفيردي.

وبحسب ما نشرته صحيفة “إكسبريس” الإنكليزية في عددها الصادر الأحد، فإن المدرب الإيطالي في طليعة طاولة المرشحين لتدريب النادي الكاتالوني، بعدما أظهر فالفيردي مستويات متواضعة هذا الموسم.



فرغم النتائج الرائعة والأرقام القياسية التي يحققها مدرب أتليتك بيلباو السابق وآخرها لقب كأس الملك، إلا أن المردود الفني وطريقة اللعب لم ترق للإدارة والجماهير بعدما سار بالنهج بعيدًا عن المعتاد والمألوف داخل البيت الكاتالوني.

وعليه، فإن الأخبار المتداولة أشارت إلى أن إدارة البلاوغرانا تواصلت مع كونتي، والذي أبدى رغبة واضحة في تولي زمام الأمور الفنية لبرشلونة بدء من الموسم المُقبل، لكن لا شيء مؤكد حتى الآن.

كونتي والذي توّج بالدوري الإنكليزي الممتاز في أولى مواسمه التدريبية مع تشيلسي، يمر بحالة سيئة للغاية بعدما أضحى فريقه خامسًا في ترتيب الدوري وهو ما يعني عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، وإضافة إلى الصدامات بين المدرب ومالك النادي، الروسي رومان إبراموفيتش، فإن مستقبل كونتي لن يكون بالبلوز.

ووضعت إدارة برشلونة عدة أسماء في قائمة الترشيحات، على غرار مدرب نابولي ماوريسيو ساري، ومدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، وأنطونيو كونتي مدرب المنتخب الإيطالي السابق.