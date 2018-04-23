بن طالب بديل وشالك يعزز مركزه في الوصافة

عزز نادي شالك الألماني مركزه في وصافة ترتيب البندسليغا بعد أن عاد بنقطة من خرجته لمواجهة نادي كولن لحساب الجولة الواحدة والثلاثين، أين تمكن النادي الملكي من فرض التعادل الايجابي بهدفين في كل شبكة على أصحاب الأرض معززا مشاركته في رابطة أبطال أوربا الموسم القادم، من جانب شالك بقي الدولي الجزائري نبيل بن طالب على دكة الاحتياط حتى الدقيقة 64 أين قرر مدربه إقحامه في وقت لم يكن كافيا ليقدم فيه نبيل الإضافة بل تمكن كولن من تعديل النتيجة.

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