بواتينغ: كريستيانو رونالدو مثل الآلة

أشاد مدافع بايرن ميونيخ الألماني، جيروم بواتينغ، بخصمه القادم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وقال بواتينغ في تصريحات لمجلة “كيكر” الألمانية اليوم الإثنين “إنه يسدد بكلتا قدميه، ورأسه، كل شيء لديه مثالي أمام المرمى، يبدو مثل الآلة”.

وأضاف “لا يوجد مهاجم أكثر اكتمالًا من كريستيانو رونالدو، لا يمكنك ضمان المباراة تمامًا أمامه، إنه دائمًا قادر على الحصول على فرص، يتمتع بشعور رائع بالاختراق ويملك توقيت مميز دائمًا”.

وتابع “لدي تجارب إيجابية وسلبية معه، لقد فزنا عليهم مع منتخب ألمانيا 4-0 في كأس العالم 2014، مع ريال مدريد تمكنا من القضاء عليهم مرة واحدة، ولكنهم قضوا علينا مرتين”.

ويعتقد الألماني أنه على الرغم من خطورة رونالدو، إلا أن بايرن لا يجب أن يركز كثيرًا على اللاعب البرتغالي، وقال “إخراجه من اللعبة يعني فقدان ريال مدريد 50% من قوته، لكن هناك لاعبون آخرين جيدين للغاية”.