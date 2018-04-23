حلم سكوديتو يُغازل نابولي

خطف نابولي فوزًا بشق الأنفس من ميدان مضيفه جوفنتوس، في أقوى مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي أقيمت بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

الفريق الجنوبي يدين بالانتصار إلى مُدافعه الدولي السنغالي، خاليدو كوليبالي، بعدما ارتقى وحول الكرة برأسه في شباك جيانلويجي بوفون في الدقيقة 89 من عمر المواجهة.

وبعد الفوز الثمين بهدف كوليبالي، ضمن نابولي المنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ قرابة ثلاثة عقود، حيث تقلص الفارق مع البطل جوفنتوس إلى نقطة وحيدة قبل أربع جولات من النهاية.

البارتينوبي كان الطرف الأفضل والأقوى، حيث سيطر على مجريات المباراة وهدد مرمى البيانكونيري في عديد المناسبات، وألقى المدرب ماوريسيو ساري بتبديلاته الثلاثة بالشوط الثاني، ميليك، روغ، وزيلينسكي، حيث آتت الثمار في آخر الأنفاس.

ويتبقى لجوفنتوس مباريات قوية للغاية حيث سيترحل إلى ملعب سان سيرو بالجولة المقبلة في ضيافة إنتر ميلانو، ثم بولونيا بأليانز ستاديوم، قبل أن يحل ضيفًا على روما بالأولمبيكو وأخيرًا هيلاس فيرونا في الختام.

أما نابولي فيلعب ضد فيورنتينا في ملعب أرتيميو فرانكي، ثم يستقبل تورينو في الجنوب بسان باولو، وبعدها يرحل لملعب لويجي فيراريس في وفادة سامبدوريا، قبل أن يختم الموسم بلقاء كروتوني في الديار.

أربع جولات ستحدد ملامح بطل إيطاليا لهذا الموسم، حيث غدا صعب المراس بالنسبة لجوفنتوس عن سابقه من المواسم، بعدما قوّى نابولي من عزائمه وعزز مراكزه أيمًا تعزيز، وقد يظفر بسكوديتو بعد طول انتظار.