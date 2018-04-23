دزيكو يكشف مصدر قوة ليفربول

قال المهاجم البوسني إدين دزيكو، لاعب روما، الذي سيواجه ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري الأبطال، إن الوصول للمباراة النهائية في 26 ماي المقبل في كييف (أوكرانيا) سيكون “حلما تحول لحقيقة”.

وأكد دزيكو في مقابلة نشرتها صفحة “يويفا” الناطقة بالإيطالية: “حتى هذه اللحظة لا أفكر في المباراة النهائية لأنه يسبقها اختبار في غاية الصعوبة أمام ليفربول الإنجليزي، والوصول للمباراة النهائية سيكون حلما يتحول لحقيقة، ولكن علينا المضي خطوة تلو الأخرى”.

ولحجز تذكرة المباراة النهائية، يتوجب على روما هزيمة فريق ليفربول الذي يؤدي بشكل ومستوي رائع، ويمتلك أيضا العديد من اللاعبين الذين يمثلون قوة كبيرة مثل الثلاثي المكون من اللاعب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأضاف دزيكو: “مواجهتا روما هما الأهم هذا الموسم، حيث في 180 دقيقة سيمكننا الوصول للمباراة النهائية التي نحلم بها جميعا، ولكن ذلك لن يكون سهلا لأن ليفربول فريق قوي ويمتلك مدرب يحب الكرة الهجومية مثلنا”.

كما أشاد اللاعب بالمتألق محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفا، لكنه أكد أن القوة الرئيسية لليفربول تكمن في اللعب الجماعي.