زطشي يعرض اليوم حصيلته الأدبية والمالية على الجمعية العامة

ستكون كل الأنظار مشدودة اليوم إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، حيث ستعقد الجمعية العامة للفاف للنظر في الحصيلة المالية والأدبية للرئيس خير الدين زطشي، بعد مرور عام من توليه الرئاسة خلفا لروراوة وهي الجمعية التي من المرتقب أن تنطلق بداية من الساعة العاشرة صباحا بحضور منتظر لغالبية الأعضاء للتعرف على ما قدمه زطشي خلال سنته الأولى في تسيير الهيئة الكروية.

مصادقة بالإجماع منتظرة رغم الخروقات القانونية

ينتظر أن يصادق أعضاء الجمعية العامة للفاف على التقريرين المالي والأدبي لزطشي بالإجماع، مثلما حدث في الجمعيات السابقة بالرغم من الخروقات القانونية الموجودة بحسب ما أكده العديد من الأعضاء، غير أن الرجل يحظى بدعم من الوصاية التي تؤيده في الوقت الحالي وبالتالي حدوث التغيير مستبعد جدا رغم عمل بعض الأطراف في الكواليس على قلب الطاولة على الرجل واستغلال الخروقات الموجودة في حصيلته وهو السيناريو الذي يبقى مستبعدا جدا.

حضور روراوة مستبعد وقرباج ممنوع

رغم ما يقال عن حضور الرئيس السابق للفاف لأشغال الجمعية العامة، إلا أن أطرافا مقربة من الرجل تؤكد أنه لن يكون متواجدا بالجزائر لارتباطه بإجراء عملية القرعة للبطولة العربية غدا إضافة إلى علاقته مع بعض الأشخاص التي ستحضر الجمعية على غرار الناخب الوطني رابح ماجر، بالمقابل لن يكون بإمكان الرئيس السابق للرابطة الوطنية محفوظ قرباج الحضور لعدم امتلاكه العضوية بحسب تصريحات عضو المكتب الفدرالي عمار بهلول.

أعضاء سيطالبون بالتغيير في المكتب الفدرالي

كشف بعض أعضاء في الجمعية العامة أنهم سيطالبون من الرئيس خير الدين زطشي إجراء تعديل أو تغيير على مكتبه الفدرالي الحالي، وبعد سنة كاملة أن وجود أعضاء كعدمه ولم يقوموا بأي عمل، فباستثناء بعض الأعضاء الناشطين والذين قدموا الإضافة للمكتب، تبقى ضرورة تقوية المكتب بأشخاص يعرفون جيدا كرة القدم ويملكون حلولا يمكن تقديمها لخدمة الكرة، وليس أعضاء يظهرون فقط في اجتماعات المكتب الشهرية وفي الولائم والحفلات.

فتح النقاش أمام الأعضاء مستبعد

بحسب المسؤولين عن الكرة في البلد لا ينوي رئيس الفاف فتح باب النقاش أمام أعضاء الجمعية العامة للحديث عن الملاحظات التي دونت عن التقريرين المالي والأدبي والمواضيع الحساسة التي عرفتها السنة الأولى من التسيير لأن زطشي يعرف أنه أخطأ في عديد النقاط ومعارضيه سيستثمرون فيها جيدا، لهذا سيكتفي الأعضاء بالتصويت فقط بنعم أو لا على حصيلة زطشي.

ب-بكوش

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