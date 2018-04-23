سوداني ودينامو يحسمان كلاسيكو كرواتيا واللقب نسبيا

حقق نادي دينامو زغراب الكرواتي فوزا مهما وثمينا جدا على حساب غريمه التقليدي هايدوك سبليت بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء، الذي جمع بينهما أمس الأحد برسم الجولة الثلاثين من الدوري المحلي، رفقاء سوداني عملوا قبل بداية اللقاء على تجنّب الهزيمة من أجل الإبقاء على فارق الخمس نقاط في الصدارة لكنهم تمكنوا في الأخير من الفوز وتعميق الفارق لثمان نقاط عن الوصيف هايدوك، ما يعني ضمان اللقب بنسبة كبيرة جدا، اللقاء عرف مشاركة هلال العربي سوداني أساسيا ولعب الجزائري تسعين دقيقة، لكنه كان غائبا بصفة كاملة ولم يخلق أي فرصة وهو ما يعنى تجميد رصيده عند الهدف 15 في وصافة ترتيب هدافي الدوري المحلي.

هلال يتوجه لتحقيق لقبيه السادس والسابع هذا الموسم

هلال وبتحقيق لهذا اللقب المنتظر سيثري رصيده بشكل كبير كأكثر لاعبينا المحترفين من هذا الجانب، الدولي الجزائري سيحسم لقبه الرابع في الدوري هذا الموسم مع إضافة لقبين للكأس في أعوام 2016 و 2015 مع إمكانية إضافة لقب الكأس هذا الموسم أيضا ( النهائي سيكون ضد هايدوك خصم الأمس) ما يعني أنه سيحقق لقبه السابع في خمس سنوات وهو رقم مرعب جدا، لكن نعيد ونشير مرة ومرتين وثلاث أن المستوى في كرواتيا يبقى جد متواضع والألقاب هناك لا تحمل قيمة مقارنة مع الألقاب في الدوريات الأوروبية العشرة الكبرى .

بورقعة-ع

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