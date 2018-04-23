صيف محتدم بين عمالقة الكرة الإنجليزية للظفر بصفقة محرز

لم يبق إلا القليل عن إسدال الستار على البطولة الإنجليزية التي ظفر بتاجها هذا الموسم فريق مانشيستر سيتي، هذا الأخير كان قد أنهى الموسم مبكرا بفضل فلسفة مدربه بيب غوارديولا، الذي انطلق من الآن في التحضير للموسم القادم رافعا تحديات كثيرة وأهدافا جديدة على رأسها استقدام الدولي الجزائري رياض محرز الذي كان قريبا جدا من التتويج مع “السيتيزنس” هذا الموسم لولا تعنت إدارة فريقه التي حرمته من الانتقال إلى بطل البريمر ليغ شتاء الموسم الجاري.

غوارديولا خصص نصف ميزانية الموسم القادم لصفقة محرز

بالحديث عن التقني الإسباني غوارديولا، فإن هذا الأخير وبعد فشل صفقة جلبه لمحرز خلال ميركاتو الشتاء المنقضي، بقي على تواصل مع نجم ليستر سيتي ووعده بإعادة الكرة خلال الصيف القادم، وهو ما ينتظر أن يقوم به مدرب المان سيتي الذي حسب تقارير إعلامية بريطانية أن بيب يفكر في تخصيص نصف مبلغ الاستقدامات لأجل الظفر بصفقة الدولي الجزائري.

الغريم قد يدخل السباق لضم نجم الثعالب

كما أن نادي مانشستر يونايتد غريم السيتي، هو الآخر تحدثت بعض التقارير الصحفية القريبة من إدارة الشياطين الحمر، عن التفكير في استقدام رياض محرز لصفوف فريقها ابتداء من الموسم القادم، خاصة في حالة ما إذا حددت إدارة الثعالب قيمة مالية غير تعجيزية، وهو ما قد يجعل التنافس على أشده بين الغريمين بسبب صفقة الدولي الجزائري الذي حاز على لقب أحسن لاعب في البريمير ليغ الموسم ما قبل الماضي.

لاعب الخضر اتفق على كل شيء مع إدارة ناديه

من جانبه كان رياض محرز قد اتفق على كل شيء مع إدارة ناديه الحالي ليستر سيتي من أجل تسهيل مغادرته مع نهاية الموسم الجاري، حيث قام بمراسلة الإدارة للمرة الثالثة على التوالي في ظرف قصير جدا حتى يحصل على الوعود الرسمية من أجل تسريح سبيله نحو النادي الذي يختاره هو وأيضا الذي يلبي طلبات إدارة الثعالب، خاصة من الجانب المالي، يذكر أن إدارة ليستر قد وضعت من قبل شروطا تعجيزية للظفر بخدمات محرز، وهو ما ذكره اللاعب في مراسلته الأخيرة من أجل أن يتحلى مسؤولو ليستر بالعقلانية في تحديد قيمة بيع عقده.

إدارة ليستر لم تستقر بعد على قيمة عقده

المشكلة التي ستصادف رياض محرز، هي أن إدارة ناديه ليستر سيتي ما زالت لم تحدد بعد القيمة النهائية لبيع عقد الدولي الجزائري، حيث أن قرار مغادرته للنادي قد اتخذ بصفة نهائية، لكن إدارة الثعالب تنتظر حتى نهاية الموسم لترى العروض التي ستأتي للاعبها قبل أن تحدد القيمة المالية لبيع عقد رياض.

مغادرة فينغر لآرسنال تفتح الأبواب على مصراعيها لمحرز



بعد تأكد مغادرة المدرب الفرنسي آرسن فينغر لنادي الإمارة آرسنال مع نهاية الموسم الجاري، فإن الإعلام البريطاني بدأ يتحدث عن الصفقات التي ضيعها المدرب المغادر وعلى رأسها صفقة الدولي الجزائري رياض محرز، هذا الأخير كانت جماهير آرسنال قد طالبت بل ألحت على فينغر لاستقدامه غير أن الأخير رفض المقترح جملة وتفصيلا متحججا بأن محرز لا يدخل ضمن مخططاته التكتيكية لذلك فهو لا يريده في تشكيلته.

جماهير الإمارة بدؤوا الحديث عن الدولي الجزائري

بدأ أنصار نادي آرسنال من الآن الحديث عن فريقهم في حلة أو عهدة ما بعد فينغر الذي ترأس العارضة الفنية لناديهم لمدة 22 سنة كاملة، وقد تحدث عشاق نادي الإمارة عن عدة أسماء يرغبون في رؤيتها بألوان فريقهم الموسم القادم يأتي على رأسهم لاعب ليستر سيتي رياض محرز الذي يعتبر أول هدف لأنصار الآرسنال الموسم القادم.

شيلتون: “مغادرة فينغر تعني إمكانية استقدام محرز”

نقل موقع آرسنال عن اللاعب السابق لنادي الإمارة شيلتون حديثه عن إمكانية استقدام محرز هذا الصيف حين غرد على حسابه الشخصي في التويتر قال: ” مغادرة فينغر للعارضة الفنية لآرسنال قد تفتح الأبواب لعدة لاعبين كان ضد استقدامهم، وعلى رأسهم لاعب ليستر سيتي رياض محرز الذي لم يكن يدخل ضمن مخططاته الفنية”.

“لو كنت صاحب قرار لجلبت محرز وماغوير سريعا”

كما استرسل شيلتون في حديثه عن لاعب ليستر سيتير رياض محرز وزميله في النادي ماغوير يقول: ” لو كنت صاحب قرار نادي آرسنال لأسرعت في جلب المهاجم رياض محرز وزميله ماغوير، وهما لاعبان مميزان وسيقدمان الكثير للفريق خلال قادم المواعيد”.

محمد دحوي

مرتبط