غيلاس يسجل من جديد وينقذ فريقه من الخسارة

عاد لاعب الخضر السابق نبيل غيلاس للظهور من جديد حين قاد فريقه غوزتيبي لتحقيق التعادل بهدف في كل شبكة ضد نادي أكهيسار سبور في اللقاء، الذي جمع بينهما أمس الأحد برسم الجولة الثلاثين للدوري، غيلاس شارك كأساسي في اللقاء وكان وراء الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء قبل أن يترك مكانه بديلا قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، هدف غيلاس يوم أمس هو الثاني له في ظرف أسبوع واحد، وهو ما من شأنه أن يعيد له الثقة وهو الذي غاب عن التهديف لستة أشهر سابقة، غيلاس سيكون قد عزز حظوظه في المشاركة أساسيا في باقي لقاءات الدوري ( متبقي أربع جولات ) ولما لا إقناع إدارة ناديه بإبقائه الموسم المقبل ولو أن الوقت يكون قد فات على هذا الأمر .

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