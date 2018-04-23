فياريال الإسباني يرغب في ضم بودبوز

كشفت تقارير إسبانية أمس الأحد أن نادي فياريال الإسباني يرغب في تقوية خطوطه الأمامية في الصيف المقبل بضم لاعب الخضر ونادي ريال بيتيس رياض بودبوز، صحيفة “إل غول ديجيتال” الأندلسية قالت أن تحركات النادي الأصفر ستبدأ مباشرة بعد ترسيم رحيل اللاعب سام كاستييخو، الذي سيرحل مع بداية سوق الانتقالات الصيفية، وترى إدارة ومدرب الغواصات أن رياض يمكنه أن يكون البديل الأنسب خاصة بعد مستوياته الكبيرة في الفترة الأخيرة مع ناديه في الليغا .

بيتيس لا يعارض رحيله وسيطلب مبلغا كبيرا لأجل تسريحه

دائما وبحسب صحيفة “إل غول ديجيتال” فإن إدارة ريال بيتيس لا تعارض رحيل بودبوز، التقرير الإسباني قال إن إدارة النادي الأندلسي ستشترط فقط مبلغا كبيرا لأجل ذلك وهذا تعويضا للأموال التي خسرتها في الصفقة، وينتظر أن يكون المبلغ المطلوب هو ثمانية ملايين قيمة صفقة رياض القادم من مونبوليي الموسم المقبل وهو مبلغ يبدو متواضعا ليس مقارنة مع قيمة رياض فقط السوقية، لكن أيضا مقارنة مع الأرقام الفلكية التي صرنا نسمع بها للاعبين النجوم وأيضا اللاعبين المغمورين .

رياض لن يرحل وبيتيس لن يفرط فيه لهذه الأسباب

رغم أن إمكانية الرحيل تبقى واردة بحسب موقع “إل غول ديجيتال” إلا أننا ننفي الأمر جملة وتفصيلا لعدة أسباب، فرياض الذي لم يكمل عامه الأول بعد في بيتيس سيرفض الرحيل لأنه وجد معالمه لتوه مع ناديه الأندلسي، ولن يغامر بتضييع عام آخر في فياريال رغم أنه فريق لا يرفض، إضافة إلى ذلك فإن بودبوز يقدم مستوى مميزا جدا وبات لاعبا أساسيا والمدرب كيكي سيتين معجب به ولن يفرط في واحد من ركائز تشكيلته. أمر آخر يجعل من مغادرة بودبوز أمرا مستبعدا، من جانب اللاعب ومن جانب ناديه أيضا وهو تأهل بيتيس للدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث سيرفض بودبوز الرحيل لأنه سيلعب ثاني منافسة أوروبية فقط في تاريخه بينما سيرفض ناديه ريال بيتيس تسريحه وكل لاعبيه مع إمكانية تدعيم الفريق أكثر وليس تفريغه .

بورقعة-ع

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