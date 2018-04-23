فير دير بريمن يعلن رسميا رفضه الاحتفاظ ببلفوضيل

بعد أن كانت مجرد شكوك وافتراضات صحفية فقط أعلنت إدارة نادي فير دير بريمن يوم أمس وبشكل رسمي، أنها لن تفعل بند الإعارة الموجود في عقد إسحاق بلفوضيل، إدارة بريمن تكون بذلك قد فصلت في الأمر مبكرا رغم أن تاريخ المهلة الممنوحة هو الـ31 من ماي القادم، هذا وأكد إعلان إدارة بريمن ما جاءت به صحيفة “آخر ساعة” البلجيكية والتي قالت أن بلفوضيل لن يبقى في بريمن لكن في ذات التوقيت ناقضت ما جاءت به ذات الصحيفة حين قالت أن بلفوضيل هو من يرغب في الرحيل بينما قال إعلان النادي العكس .

المدير الرياضي لبريمن: ” لقد أعلمنا إدارة لياج بعدم رغبتنا في شراء عقد بلفوضيل”

بحسب صحيفة “بيلد” الذائعة الصيت فإن قرار عدم تفعيل البند الموجود في عقد بلفوضيل اتخذ بعد لقاء شتوتغارت أي سهرة السبت الماضي فقط، كما أوردت الصحيفة يوم أمس تصريحا للمدير الرياضي لبريمن فرانك بومان تكلم فيه عن الموضوع وأكده مرة أخرى حين قال:” نعم لن نفعل بند الشراء الموجود في عقد بلفوضيل ولقد أبلغنا إدارة ستاندار دو لياج أننا غير قادرين على دفع هذه القيمة”، وبذلك يكون موسم بلفوضيل قد انتهى بشكل مبكر وهو مطالب بالتفكير في مستقبله من الآن .

فرانك بومان: ” سنسعى لمفاوضة ستاندار دو لياج لشراء عقد بلفوضيل”

دائما وبحسب فرانك بومان فإن رغبة النادي في عدم دفع القيمة الموجودة في عقد إسحاق لا يعني عدم الرغبة في استمراره وشرح ذلك بالقول:” عدم قبولنا دفع القيمة الموجودة في عقد إعارة بلفوضيل لا يعني أننا لا نرغب في إبقائه، سنعمل على مفاوضة إدارة ستاندار دو لياج على تخفيض القيمة وفي حال نجحنا سنشتري عقد بلفوضيل نهائيا” .

بريمن يريد دفع أربعة ملايين فقط وهي قيمة سترفض

دائما بحسب صحيفة بيلد فإن إدارة بريمن ترفض دفع قيمة السبعة ملايين الموجودة في العقد ( يقال أنها ثمانية ملايين أيضا) وستسعى لتخفيض هذه القيمة لقيم مناسبة لخزينتها، التقارير الألمانية قالت أن القيمة المرغوبة هي أربعة ملايين أورو وهي قيمة تبدو جد جد منخفضة ولن تقبل إدارة ستاندار دو لياج بها من دون شك لأنها قادرة على تسويقه بقيمة أكبر، ومن دون شك فإن إدارة ستاندار ستكون سعيدة بقرار إدارة بريمن لأنها سبق وطلبت كسر الإعارة في جانفي لرغبتها في بيعه لنادي آخر قيل أنه صيني بقيمة كبيرة جدا وهو ما ستسعى لفعله في الصيف المقبل لأن العرض بحسب الصحافة البلجيكية مازال ساري المفعول .

بورقعة-ع