فيغولي:” عازمون على تحقيق لقب الدوري”

أثنى لاعب الخضر سفيان فيغولي على أداء فريقه غلطة سراي المميز في اللقاء الماضي في الدوري، والذي حقق فيه الفريق الفوز في آخر أنفاس اللقاء، سفيان قال أنه سعيد جدا للفوز مؤكدا عزمه وبقية زملائه على تحقيق الانتصار تلو الآخر من أجل إهداء لقب الدوري للأنصار العاشقين لألوان النادي حيث قال: ” ثلاث نقاط إضافية نضيفها لرصيدنا تقربنا أكثر من الهدف، الذي نصبو إليه وهو تحقيق الدوري نهاية الموسم، نحن عازمون على تحقيق هذا اللقب وسنعمل على المواصلة على نفس هذا النهج، تركيزنا الآن منصب على اللقاء المقبل واللقاءات المتبقية من الدوري وسنعمل على تحقيق النقاط الثلاث في كل منها” .

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