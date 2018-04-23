كلوب يحذر صلاح من أصدقائه القدامى

أبرز يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، أهمية فوز نجم فريقه، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ، هذا الموسم.

وخلال المؤتمر الصحفي، السابق لمواجهة روما، غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية: “تتويج صلاح أمر رائع، سعيد جدا من أجله، ويمكننا أن نفخر بذلك، إنه إنجاز رائع، وأعتقد أنه إذا صوت جميع اللاعبين لك، فهو شيء خاص جدًا”.

وأضاف: “الموسم لم ينته بعد، ولا زال لدينا الكثير، يعرف اللاعبون مدى صعوبة تسجيل العديد من الأهداف، والمشاركة فيها، ولذلك الجائزة مستحقة”.

وعن مواجهة صلاح لفريقه السابق، قال: “إنه شعور خاص للغاية، لأنك تعرف الكثير عن الفريق الآخر، لقد عاش صلاح وقتًا رائعًا في روما”.

وتابع: “المدافعون الإيطاليون مشهورون بعدم الودية، وأنا متأكد أن صلاح سيشعر في وقت مبكر، أنهم ليسوا زملاء في الفريق بعد الآن، لكنه سيلعب بطريقته”.

وأردف كلوب: “هذه المواجهة الأضعف في القرعة؟ هذا الدور نصف النهائي كان سيكون عادةً بين برشلونة ومانشستر سيتي، لكنه ليس كذلك، هذه كرة القدم.. الفريقان يستحقان ذلك (لعب نصف النهائي)”.

وأضاف: “لا أشاهد كرة القدم الإيطالية كثيرًا، إنها دائما مثيرة جدا للاهتمام.. عودة روما أمام برشلونة، بعد هذه النتيجة الأولى، نادرة، لكني لم أتفاجأ”.

وواصل المدرب الألماني: “روما لديهم فريق كامل وكلهم جيدون.. لديهم الكثير من الخيارات، ويبدو كل شيء مستقرًا، سنرى الإثارة من كلا الفريقين، وهذا أمر جيد”.

وعن التأهل لنهائي دوري الأبطال، رد بقوله: “لا أحب أن أتحدث عن ذلك، وبالتأكيد لو حدث سيكون أمرًا خاصًا لليفربول”.

وبخصوص جماهير الفريق، التي رشقت حافلة مانشستر سيتي، في ربع النهائي، قال كلوب: “أعتقد أن الجماهير يجب أن تساند الفريق مرة أخرى في الملعب، لكن بالخارج يجب عليها إظهار الاحترام اللازم”.

واستطرد: “نحن من الأندية الرائعة، ونعمل بروح العائلة، ونشتهر في جميع أنحاء العالم بالأجواء المميزة، لذلك لا نريد إلقاء أي شيء نحو حافلة روما.. من فضلكم تعاملوا معهم باحترام”.

واسترسل: “نحن نتنافس فقط داخل الملعب، الكل يعرف أن روما مدينة رائعة.. لكن هناك بعض الناس، التي لا تعرف أن ليفربول مدينة رائعة أيضا، ونستطيع أن نظهر لهم ذلك في 20 دقيقة”.

وختم المدرب بقوله: “الجماهير تصنع أفضل أجواء كروية في العالم، لا أدري هل ستكون هذه الأجواء أفضل من مواجهة مانشستر سيتي، لكن سنحاول أن نجعلها كذلك”.