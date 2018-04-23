ليفاندوفسكي: سنلعب على أخطاء ريال مدريد

قال روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، إن ريال مدريد له الأفضلية على فريقه، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد ليفاندوفسكي أن “عندما تفوز باللقب لموسمين متتاليين، فهذا يعني أنك مرشح للفوز، ولكن لا يعني أيضا أننا لن نفوز بتلك المباراة”.

وأوضح المهاجم البولندي أن فريقه يمر بحالة رائعة، وكان ذلك واضحا في المباريات الأخيرة، وقال إن الوصول للمباراة النهائية يتطلب الفوز على “أي منافس”.

وأضاف “يجب أن نلعب بكامل تركيزنا، وفي حالة ارتكاب ريال مدريد لأي أخطاء، يجب أن نستغلها بشكل جيد، وإذا نجحنا في اللعب بطريقتنا، سيكون الفريق الملكي في مشكلة حقيقية”.

وحول الخطورة التي يمثلها كريستيانو رونالدو، قال ليفاندوفسكي إن فعاليته واضحة مع فريقه، وذكر أنه سجل في اللقائين الأخيرين أمام الفريق البافاري، قائلا “أتمنى ألا يسجل في مرمانا هذا العام، لكن ريال مدريد لا يتمثل فقط في رونالدو”.

وأكد المهاجم أن فريقه لا يفكر حاليا في الهزيمة، التي تلقاها على يد الفريق الملكي، في ربع نهائي البطولة، الموسم الماضي.

وتابع “كان ذلك موسما آخر وعاما آخر، وما حدث في العام الماضي أمر وانتهى، فكل مباراة لها ظروفها ومختلفة عن الأخرى، ولا نفكر فيما جرى العام الماضي”.