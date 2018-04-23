مدرب نيوكاسل: ” سأمنح سليماني فرصة تأكيد أحقيته بالبقاء معنا”

أدلى مدرب نيوكاسل رافاييل بينيتيز بتصريحات للإعلام الإنجليزي تكلم فيها عن تسير اللقاءات الخمسة المتبقية من الدوري، رافاييل قال أنه وبعد ضمان البقاء سيمنح الفرصة للاعبين من أجل تأكيد أحقيتهم بمكان مع الفريق وأضاف:” أستطيع أن أوكد أن بعض اللاعبين سيلعبون مستقبلهم في الجولات المتبقية من الدوري، أنا هنا أتكلم عن اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم إضافة إلى اللاعبين المعارين كسليماني، سأمنح الفرصة لسليماني لتأكيد قدراته على أن أقيم أنا عمله لاحقا وهل يستحق البقاء معنا للموسم المقبل أم لا”، وسيحاول إسلام من دون شك بذل كل ما لديه للفوز بعقد دائم مع نيوكاسل لأن ناديه الأصلي ليستر سيتي يرفض إعادته ويصر على تسريحه لأي فريق آخر الموسم المقبل وفي حال لم يقنع إدارة نيوكاسل فإنه سيواجهه وقتها مصيرا مجهولا .

سليماني ينتظر أولى مشاركاته كأساسي اليوم ضد إيفرتون

عطفا على التصريح الذي أطلقه مدرب نيوكاسل فإن لاعب الخضر سينتظر من دون شك أولى مشاركته كأساسي سهرة اليوم ضد إيفرتون، سليماني استعاد عافيته بشكل كامل، كما أن اللقاء غير مهم من الناحية الفنية بعد أن ضمن الفريق بقائه، لاعب الخضر سيكون مضطرا سهرة اليوم للتسجيل، ولما لا للتسجيل وتقديم مستويات كبيرة عله ينجح في إقناع إدارة ناديه بمنحه عقد دائم مع الفريق .

بورقعة-ع

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