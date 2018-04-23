نجم برشلونة ينصح نيمار بالانتقال لريال مدريد

فجر النجم البرازيلي ريفالدو لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق مفاجأة كبيرة، بعدما كشف عن نصيحته لمواطنه نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن مستقبله.

صحيفة “آس” الإسبانية نقلت عن ريفالدو حديثه بشأن نيمار، حيث نصحه بضرورة الانتقال لصفوف ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة.

ورحل نيمار عن صفوف برشلونة في الصيف الماضي في صفقة هي الأضخم في تاريخ كرة القدم إلى باريس سان جيرمان بدفع قيمة فسخ عقده البالغ 222 مليون يورو.

ريفالدو أكد خطأ نيمار في الانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث أوضح أنه كان يتوجب عليه حال الرحيل عن البرسا اللعب في أحد الدوريات الأربعة الكبرى في أوروبا في إسبانيا أو إنجلترا أو إيطاليا أو ألمانيا.

وقال أسطورة البرازيل السابق:” نيمار قد يكون أفضل لاعب في العالم، إلا أن استمراره في صفوف سان جيرمان لن يساعده على التتويج بجائزة الكرة الذهبية”.

وأضاف:” عليه مغادرة باريس والدوري الفرنسي والانتقال إلى فريق ريال مدريد، وقد نصحته بهذا الأمر”.



وتابع نجم البرسا السابق حديثه قائلا:” الفارق كبير بين دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا عن اللعب في فرنسا، هناك اختلافات عديدة”.

واختتم ريفالدو تصريحاته قائلا:” نيمار في طريقه للانتقال لريال مدريد وسيكون أفضل لاعب في العالم حال اتمام انتقاله للعاصمة مدريد، هذه معلوماتي وفقا للمقربين منه”.