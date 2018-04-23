وجبة عشاء فاخرة وليلة هادئة في “الشيراطون” على حساب “الفاف” لاستمالة رؤساء الأندية

أقدم رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم خير الدين زطشي على استضافة رؤساء الأندية الذين سيحضرون اليوم لأشغال الجمعية العامة بفندق “الشيراطون” حيث أقام الرؤساء ليلة أمس إلى اليوم، وكل هذا طبعا ليس من أموال أو جيب رئيس “الفاف”، وإنما من خزينة الهيئة المسؤولة رقم واحد على كرة القدم في الجزائر، حيث تناول رؤساء الأندية من دون أدنى شك وجبة عشاء فاخرة قبل أن يقضوا ليلة هادئة بأغلى فندق في الجزائر.

أغلى فاتورة جمعية عامة في حياة “الفاف”

ربما الجمعية العامة التي ستنعقد اليوم هي الأغلى منذ نشأة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فرئيس “الفاف” كان قد استبق الأحداث من قبل بمنح مفاتيح مقرات جديدة للرابطات الجهوية، وسارع إلى الإفراج عن حقوق البث قبيل موعد الجمعية العامة بساعات معدودات، قبل أن يستضيف المصوتين بأفخر فندق في الجزائر، ليكون بذلك زطشي قد بلغ أكبر قدر ممكن من المصاريف المهيأة لجمعية عامة هادئة ومميزة.

“الفاف” تريد استمالة رؤساء الأندية قبل موعد التصويت

من دون أدنى شك، فإن الخرجات الأخيرة للمسؤولين في مبنى دالي إبراهيم والأموال الكثيرة التي صرفت على الأندية ورؤسائها آخرها استضافة أمس الفاخرة، لم تكن سوى لأجل حاجة في نفس يعقوب، وهي استمالة واستعطاف ود المصوتين لتمرير التقريرين المالي والأدبي بسلام وضمان استمرارية هذا المكتب لوقت أطول على رأس كرة القدم الجزائرية.

زطشي عقد اجتماعا غير رسمي مع الرؤساء أمس

من دون أدنى شك، فإن الرفاهية التي عاشها رؤساء الأندية سهرة أمس لن تمر مرور الكرام على صاحب الضيافة، حيث قام رئيس “الفاف” بعقد اجتماع غير رسمي مع الرؤساء للحديث عن العديد من الجوانب التي ربما ستكون محور نقاش خلال أشغال الجمعية العامة.

محمد دحوي

مرتبط