ألمانيا تترشح لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2024

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ان ألمانيا، أحد مرشحين مع تركيا لاستضافة كأس اوروبا عام 2024، قدمت رسميا اليوم الثلاثاء ملف ترشيحها في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية.

وسلم رئيس الاتحاد الالماني للعبة راينهارد غريندل ملف الترشيح الالماني الى الامين العام للاتحاد الاوروبي ثيودور ثيودوريديس، وكان برفقة سفير ملف ترشيح المانيا لكأس اوروبا 2024 مدافع بايرن ميونيخ والمنتخب السابق فيليب لام.

وكانت المانيا كشفت عن نيتها تنظيم العرس القاري في مارس 2017.



ويتعين على تركيا تقديم ملفها رسميا بعد غد الخميس، على ان يتم اختيار البلد المضيف في 27 سبتمبر المقبل من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي.

وقال لام في بيان اصدره الاتحاد الاوروبي: “شاركت في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا كلاعب. أنا متأكد من أننا سنشعر مرة أخرى بهذا الحماس الكبير وأننا سنخلق روحا جديدة من التضامن خلال كأس اوروبا 2024”.

وأضاف: “نحن منظم عالمي ولدينا الملاعب الحديثة والبنى التحتية الجيدة. كرة القدم عندنا مثل بيتنا”.

واستضافت ألمانيا نهائيات كأس العالم عام 2006، لكنها لم تنظم كأس اوروبا منذ عام 1988. وقتها كانت المانيا مقسمة الى دولتين (ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية). وتوجت هولندا بلقب تلك النسخة بفوزها على الاتحاد السوفياتي وقتها (2-صفر) في المباراة النهائية.

واقيمت النسخة الاخيرة لكأس اوروبا في فرنسا صيف 2016 وكان اللقب من نصيب البرتغال على حساب البلد المضيف. وتقام النسخة المقبلة عام 2020 في 12 مدينة اوروبية مختلفة.