أودينيزي يُقرر الاستغناء عن مديره الفني

اودينيزي يقيل المدرب ماسيمو اودو

اعلن نادي اودينيزي، صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء إقالة المدرب ماسيمو أودو بعد أن تلقى الفريق الهزيمة الحادية عشرة على التوالي.

وكانت الخسارة الاخيرة الأحد أمام ضيفه كروتوني، الوافد الجديد والسابع عشر على لائحة الترتيب (1-2)، بمثابة القطرة التي أفاضة الكأس بالنسبة الى اودو، المدافع الدولي السابق في صفوف ميلان والبالغ 41 عاماً، بعد خمسة أشهر من توليه المهمة في نوفمبر الماضي

وأشارت الصحافة الايطالية إلى أن الكرواتي إيغور تودور، المدافع السابق في صفوف جوفنتوس ومدرب غلطة سراي التركي في الموسم الماضي، اعطى موافقته لخلافة اودو.

وحقق اودينيزي، ثاني اقدم ناد في ايطاليا بعد جنوى، 10 انتصارات في المراحل الـ 34 التي اقيمت حتى الآن بينها 5 متتالية بعد تولي اودو المسؤولية، مقابل ثلاثة تعادلات و21 خسارة، وهو يبتعد بفارق اربع نقاط فقط عن سبال (29 نقطة)، صاحب المركز الثامن عشر وأول مراكز الهبوط الى الدرجة الثانية في نهاية الموسم.