البحيري يتمنى بقاء مبولحي

هاجم لاعب الاتفاق السابق أحمد البحري إدارة الاتفاق وقال أنها لم تقدم للفريق أي شيء رغم المركز المميز الذي احتله الفريق نهاية الموسم، البحري هاجم أيضا اللاعبين خاصة الأجانب وقال أنهم لم يقدموا الكثير للفريق عدا لاعبين من بينهما الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي الذي قال أنه يتم استمراره الموسم المقبل، كلام البحري يبعث على الريبة، فما الذي يجعل مبولحي يرحل وهو مرتبط بعقد طويل الأمد إلا إذا كان سيقبل بالعروض التي تصله من أندية النخبة في الدوري السعودي، وكانت عديد التقارير قد ربطت بين الرايس وبين بعض الأندية من بينها الشباب والنصر لكن ورغم ذلك كشفت الإدارة أنها لن تقوم بتسريحه .

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