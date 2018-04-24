الرسَّام مطلب كبير لمدربه السابق

يبدو أن اقتراب اللاعب أندريس إنييستا لاعب خط وسط ونجم نادي برشلونة الإسباني من إعلان قرار رحيله عن ملعب كامب نو قد أحدث ضجة كُبرى في عالم كرة القدم.

وتُشير الكثير من التقارير الإعلامية إلى أن اللاعب الدولي الإسباني سيرحل إلى اللعب في بطولة الدوري الصيني، وهو الأمر الذي يعارضه جميع عشاق كرة القدم الذين يريدون الاستمتاع بالرسَّام في أوروبا لفترة أطول.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة يرغب في التعاقد مع اللاعب عندما يعود من راحته التي حصل عليها طوال الموسم الحالي لتولي إدارة أحد الفِرق في الموسم المقبل.

وذكرت تلك التقارير أن المدرب الإسباني مرشح بقوة لتدريب نادي ارسنال الإنجليزي خلفاً للمدرب الفرنسي آرسين فينغر الذي اتخذ قراره بالرحيل عن ملعب الإمارات في نهاية الموسم.

فيما ألمحت التقارير إلى أن اللوتشو طلب من إدارة نادي شمال لندن التحرك من أجل التعاقد مع إنييستا من أجل تدعيم خط وسط الفريق وإضافة مزيد من الخبرة والجودة لهذا المركز مستقبلاً.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ33 عاماً كان قد تحدث بعد تتويج البلاوغرانا بلقب كأس ملك أسبانيا مؤخراً بأنه سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الأسبو الجاري.