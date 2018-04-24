باريس سان جيرمان يقترب من خطف أهم أهدافه

يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إكمال تعاقداته القوية وذلك ضمن خطط الفريق التدعيمية لبناء فريق قوي قادر على حصد الألقاب القارية التي يحلم بها الجميع خلال الفترة المقبلة.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع أسماء قوية لتدعيم الفريق الصيف الماضي أبرزهم البرازيلي نيمار جونيور الذي ترك نادي برشلونة الإسباني بكسر الشرط الجزائي في عقده ومقداره 222 مليون يورو بالإضافة للموهوب الشاب كليان مبابي.

ومن ضمن المراكز التي تحتاج الى تدعيم قوي بالنادي الفرنسي مركز حراسة المرمى حيث وضعت الإدارة العديد من الأسماء البارزة بهذا المركز لتدعيم الفريق وأبرزهم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وجيان لويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي.

وأكدت الصحف العالمية بأن الإدارة الباريسية إستقرت بشكل كبير على ضم يان اوبلاك الصيف القادم حيث دارت مفاوضات قوية لضم الحارس المميز الصيف الماضي ولكن تمسكت إدارة ناديه بخدماته ورفضت التفريط بأحد نجومهم الكبار.

وأشارت الصحف أن إدارة سان جيرمان سوف تلجأ للشرط الجزائي من أجل ضم أوبلاك وهي الطريقة ذاتها التي ضم بها النادي الفرنسي اللاعب البرازيلي نيمار الصيف الماضي مع إغرائه براتب سنوي كبير من أجل الموافقة على الرحيل من قلعة الروخي بلانكوس.

ويرتبط أوبلاك بعقد رسمي رفقة أتلتيكو مدريد ينتهي بحلول صيف عام 2021 ويحتوي على شرط جزائي مقداره 100 مليون يورو.

وكان أوبلاك قد ألمح الى إمكانية رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس الصيف الماضي خلال تصريحات صحفية عندما أكد بأنه لا يعلم ما يحمله المستقبل له وأنه قد يبقى وقد يرحل.