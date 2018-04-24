بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

اختار التقني الفرنسي ومدرب اتحاد العاصمة السابق رولان كوربيس لاعب الخضر ونادي ران رامي بن سبعيني في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي التي اختارها، محلل راديو “أر أم سي” قال أن بن سبعيني قدم أداء ثابتا طيلة الموسم ويحق له التواجد ولا يمنعه من ذلك قيمة النادي الذي يلعب له وهو ران، ويعد تواجد بن سبعيني مفاجئا وغير منطقي لأن الجزائري قدم مستوى سيئا في عديد اللقاءات ضمن الجانب الأكبر من الموسم فكان مستواه فيه متوسطا لأبعد الحدود، أما عن مستويات الكبيرة الباهرة يمكن أن نحسبها على أصابع اليد الواحدة، لكن رغم ذلك تبقى خطوة تشجيعية لرامي من مدرب يحبه ويؤمن كثيرا بقدراته .

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