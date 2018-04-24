بينيتاز يمنح سليماني مؤشرات إيجابية على إمكانية بقائه

أدلى مدرب نيوكاسل يونايتد رافيال بنيتياز بتصريحات جديدة تكلم فيها عن وضع فريقه وبعض اللاعبين، من بين أبرز المسائل العالقة في هذه الأيام مسألة اللاعبين كينيدي وسليماني هذا الأخير لا يعرف لغاية الآن مستقبله وهل سيبقى حتى أن المدرب هدده سابقا صراحة بإعادته لليستر الذي لا يريد إبقاءه أصلا، التقني الإسباني عاد يوم أمس ليبعث بإشارات إيجابية للإسلام لكن من دون تأكيدات صريحة على إمكانية بقائه .

بينيتاز:” سليماني يريد البقاء هنا ؟ سنرى ما يمكننا القيام به من أجله”

مدرب الماكبايز رد على سؤال صريح من محاوره الذي أكد له أن سلماني يريد البقاء وليس العودة لليستر سيتي، رافا أجاب بإيجابية على هذا السؤال حين قال:” سليماني يريد البقاء هنا ؟ سنرى ما يمكننا فعله من أجله، هو مازال مرتبط بعقد بنادي ليستر سيتي وسنرى عند نهاية الموسم ما يمكننا فعله”‘ وتبدو إجابة بينيتاز مبشرة، حيث كان بالإمكان أن يؤكد أنه لا يعرف المستقبل أو أن مستوى سليماني هو من سيحدد مستقبله كما سبق وصرح.

مدرب نيوكاسل أشاد كثيرا بسليماني مجددات

بينيتاز استغل الفرصة مرة أخرى ليشيد بسليماني وعمل سليماني، حيث أكد أنه وصل للمستوى البدني الذي يريده وأنهى تصريحاته بالقول:” إسلام قام بعمل كبير إلى أن وصل للمستوى المثالي الذي نريده لقد بات جاهزا للمشاركة أساسيا، في كل حصة أراه فيها أتأكد أنه يقول بعمل كبير لا يتعب أبدا” هذا وواجه نيوكاسل نظيره إيفرتون سهرة أمس في ختام الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز .