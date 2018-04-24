رحيل أرسن فينغر قد يؤثر على مصير بن ناصر

بعد أن تحدثنا في عدد سابق عن تأثير رحيل التقني الفرنسي أرسن فينغر من على رأس العارضة الفنية لنادي آرسنال على مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز سنتكلم اليوم عن تأثير ذات الأمر لكن على مصير الجزائري الآخر إسماعيل بن ناصر، فكما يعمل الجميع فإن آرسنال يملك الأحقية والأسبقية على كل الأندية في شراء بن ناصر إن هو رغب بذلك، حيث وضع بندا في العقد يتيح له شراء اللاعب مع تخفيضات معتبرة في الصفقة فهل سيتم الأمر بعد رحيل الفرنسي أم لا ؟

تقارير إنجليزية كانت قد أكدت عودة بن ناصر

إذا كان رحيل فينغر في صالح محرز فإن العكس هو ما سيقع مع بن ناصر، حيث كشفت تقارير إيطالية وإنجليزية سابقة أن أرسن فينغر قرر إعادة شراء لاعبه الجزائري الشاب بعد المستويات الراقية التي قدمها وقيادته لنادي إيمبولي من أجل الصعود، التقارير قالت أن عودة بن ناصر كانت ستحدث حتى لو لم يرغب فينغر بعدها في الاحتفاظ به لأنه صار نجما وسيتمكن من بيعه لاحقا بأثمان مرتفعة لكن فينغر رحل والمدرب المقبل لم يعين بعد وهو لا يعرف بن ناصر أصلا مهما كان اسمه ما قد يعني أن اليافع الجزائري لن يكون أولوية بالنسبة للمدفعجية في الميركاتو الصيفي المقبل.

رب ضارة نافعة والبقاء في إيطاليا سيكون أحسن لبن ناصر

قد يرى البعض أن تضييع عقد طويل الأمد مع نادي بحجم آرسنال سيكون خبرا سيئا لإسماعيل لكن الأمر قد يكون إيجابيا، بن ناصر بقي في آرسنال ثلاث سنوات من دون أن يحظى حتى بفرصة لكن بمجرد انتقاله لفريق جديد انفجر وأكد للجميع أنه لم يقدر حق قدره في نادي آرسنال، عودة بن ناصر لآرسنال قد تعني عودته للفريق الثاني لأن الغانرز نادي كبير يضم عديد النجوم في نفس مركز الجزائري، مما سبق قد يتضح للعيان أن بقاء بن ناصر في ناديه الحالي أو في أي نادي إيطالي آخر سيكون أفيد له لأنه سيحجز مكانا أساسيا بكل سهولة نظرا للمستويات التي قدمها طيلة الموسم الحالي.

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