روراوة: “المنتخب في تراجع رهيب والأيام ستكشف المتسببين”

غطى تواجد رئيس الفاف السابق محمد روراوة على جميع الحضور في الجمعية العامة العادية للفاف أمس الإثنين، حيث كان محط الأنظار الأول حتى أكثر من رئيس الفاف الحالي، ويبدو أن روراوة مازال يحافظ على مكانته وشخصيته القوية التي جعلت الجميع يهتم به، الاهتمام بروراوة كان أيضا بسبب ما هو منتظر منه خاصة دفاعه عن قضيته الشهيرة وهي فندق الفاف، الرئيس السابق للفاف أدلى بتصريحات للإعلام الجزائري بعد نهاية الجمعية العمومية تكلم فيه عن بعض النقاط وفيما يلي تفصيلها .

“ألكاراز سيكسب قضيته ضد الفاف لا نقاش في ذلك”

بداية حديث روراوة بعد نهاية الجمعية العمومية كانت عن معضلة ألكاراز، حيث رغب الجميع في معرفة رأيه وهنا هاجم روراوة زطشي ومن معه حين قال أن ألكاراز “سقطة” وأضاف” ألكاراز مازال يملك عقدا ساري المفعول مع الفاف، لديه عقد قوي وليس فيه أي ثغرات يمكن أن نستغلها، أعتقد أن فوزه بالقضية أمام الفاف أمر محسوم “.

“الزمن وحده سيحكم على ماجر ومعه المنتخب في تراجع مستمر”

بعد ذلك اضطر روراوة للحديث عن الناخب الوطني الحالي رابح ماجر، حيث طلب منه رأيه بخصوص الفترة التي قضاها على رأس المنتخب الأول:” المنتخب الوطني في عهدتي حقق نتائج باهرة لكننا لاحظنا جميعا التراجع الذي يعانيه، لست أنا من يتكلم ومن يفسر الأسباب بل الناخب الوطني هو المطالب بتفسير التراجع الحالي، الناخب الوطني هو من يتصرف وسنرى إن كان سينجح أم سيفشل ننتظر الزمن هو من سيحكم، ليس لدي تفسير للسياسة المعتمدة والمنتهجة بتهميش المواهب الجزائرية في أوروبا القائمون على المنتخب هم من يجب أن يتكلم في هذا الخصوص ولست أنا “.

“فندق الفاف لا يتعارض وبناء مراكز التكوين وعلى الجميع تحمل مسؤولية أي قرار”

بعد ذلك تكلم روراوة عن مشروعه وهو فندق الفاف، روراوة وأثناء الجمعية العمومية دافع بقوة عن مشروعه حتى التلاسن مع بعض الأطراف الرافضة وعن الموضوع قال:” أنا رجل ديمقراطي ولست هنا لأفرض رأيي، أنا إنسان عادي ولست غولا حتى يخاف مني الجميع، أحاول أن أدافع عن أفكاري لكن الجمعية العامة هي سيدة قرارها لكن على الجميع تحمل مسؤولية قراراتهم، أعتقد أن بناء الفندق لا يتعارض البتة مع فكرة إنشاء مراكز تكوين ولا ضير في تنفيذ المشروعين معا، خاصة أنني تركت في عهدتي الأخيرة مشروعا لبناء مركز تكوين أيضا “.

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