زيدان يقرر إنهاء رحلته مع ريال مدريد وهذا هو بديله

أكدت العديد من التقارير الصحفية عن إقتراب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد زيدان رفقة النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري وبات مستقبله غير معلوم في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تجديد تعاقده وإستمراره من عدمه بالموسم الجديد.

ووفقاً لما نقلته الصحف العالمية فإن زيدان قد إتخذ قراره وهو الرحيل وهو ما وضع إدارة الميرنغي في ورطة كبيرة من أجل البحث عن بديل قوي له.

كما أشارت الصحف بأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وكبار اللاعبين بالفريق قد أبدوا ثقتهم بإمكانية تغيير زيدان لقرار الرحيل لإرتباطه بالنادي والنجاحات التي حققها مع الفريق بخطواته الأولى بعالم التدريب.

وأكدت الصحف بأن الألماني يواكيم لوف كان أبرز المرشحين لخلافة زيدان بمقاعد تدريب النادي الملكي ولكنه أخبر المسؤولين بأنه لن يستطيع تدريب الفريق لعدم قدرته على كسر إلتزامه مع الإتحاد الألماني بسهولة.

وأشارت الصحف بأن فلورنتينو قد توجه نحو هدف جديد لتدريب الفريق وهو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتيتينو مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي والذي نجح في تحقيق نجاحات رائعة رفقة الفريق الإنجليزي.

ومنذ تولي بوتشيتينو قيادة النادي الإنجليزي وبات توتنهام منافساً قوياً على جميع الألقاب المحلية بجانب مشاركته الدائمة ببطولة دوري ابطال اوروبا بل والمنافسة عليها عكس ما كان يحدث سابقاً بإنحدار الفريق بالمراكز المتأخرة بالبريميرليغ وهو ما اثار إعجاب الجميع في مدريد بإمكانيات المدرب الأرجنتيني.