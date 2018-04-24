فرانس فوتبول تعتذر لإنييستا: كان أفضل من ميسي في 2010

قدم باسكال فيري مدير مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، الاعتذار للاعب آندريس انييستا بسبب عدم منحه جائزة الكرة الذهبية عام 2010.

وكتب فيري مقال بعنوان :” أسف انييستا” قال من خلاله: “إنييستا هو واحد من أعظم اللاعبين الذين لم يحصلوا على جائزة الكرة الذهبية، من المحزن عدم تمكنه من تحقيق الجائزة يوما ما”.

وأكمل: “انييستا موهبة عظيمة، يساعد كل الزملاء بشكل مستمر, من دونه ليونيل ميسي كان سيعاني كثيرا، من دون شك تفضيله الآخرين على نفسه هو من حرمه من نيل الجائزة التي كان يستحقها بالفعل”.

وختم: “انييستا كان يستحق الجائزة عن جدارة أكثر من ميسي في 2010، لقد ظل يقدم المتعة لقرابة الـ15 عاما”.

وكان انييستا قد حل وصيف لليونيل ميسي في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2014 لينهي قائد برشلونة الحالي مسيرته الكروية من دون أن يتمكن من تحقيق الجائزة.

وتمكن الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من السيطرة على الجائزة في آخر 10 سنوات بواقع 5 ألقاب لكلا منهما.

وينتظر أن يعلن انييستا رحيله عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي مع تقارير تؤكد انتقاله للدوري الصيني.