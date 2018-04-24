كونتي يرغب بالعودة لتدريب جوفنتوس

أكدت العديد من التقارير الصحفية الواردة من إيطاليا بأن المدرب الإيطالي ماسيميليانو اليغري مدرب نادي جوفنتوس قد يغادر مقاعد تدريب البيانكونيري الصيف المقبل حيث يرغب في خوض تجربة جديدة بعيداً عن الكالتشيو.

وعلى الفور بدأت الشائعات تتحدث عن البدائل المحتملة المرشحة لخلافة اليغري خلال الفترة المقبلة وسط أنباء مثيرة عن تواجد إسم أنطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي الحالي.

وباتت أيام كونتي معدودة داخل اروقة البلوز عقب النتائج المخيبة التي حققها الفريق الإنجليزي بكافة البطولات هذا الموسم والتي قربته من الرحيل بشكل كبير.

ووفقاً لما نقلته قناة توب كالتشيو الإيطالية على ذمة فابيو رافزاني المسؤول عن القناة فإن كونتي قد أبدى إستعداده للعودة الى تورينو من أجل تدريب جوفنتوس وقام بعرض خدماته على مسؤولي البيانكونيري بالفعل.

ولكن جاء الرد فورياً وصادماً لأحلام المدرب الإيطالي والذي توقع الموافقة على لقاء المسؤولين بالنادي الإيطالي على اقصى تقدير.

ويرغب مسؤولو جوفنتوس بالدخول في مفاوضات مع مدرب جديد في حال قرر اليغري بشكل نهائي المغادرة حيث حددوا فعلياً ماسيمو كاريرا لخلافة اليغري وهو الذي يشغل منصب المدير الفني بنادي سبارتاك موسكو الروسي.

وكان كاريرا أحد لاعبي جوفنتوس السابقين خلال مسيرته كلاعب وشغل منصب المدرب المساعد للبيانكونيري بين عامي 2012 الى 2014.