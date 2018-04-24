لومير:” بيني وبين قسنطينة قصة حب وأتمنى تتويج الخضورة باللقب”

أدلى المدرب العالمي روجي لومير المدرب السابق لفريق شباب قسنطينة و منتخبات فرنسا و تونس أول أمس بتصريحات للموقع الرسمي لقناة الكأس القطرية تحدث عن عدة نقاط أهمها ما قاله محبوب أنصار الخضورة حول قرب تتويج الشباب بلقب البطولة الوطنية حيث قال :” كانت لدي تجربة رائعة جدا مع فريق شباب قسنطينة وعشت مع القسنطينين، و تشكل بيننا حب حقيقي وقصة تبقى محفورة في القلب ،فقسنطينة حتى وإن لم تكن عاصمة إلا أنني أعتبرها إحدى العواصم التي أثرت في نفسي، لم يكن لدي سوى الذكريات الجميلة مع سكان قسنطينة، إنه أمر رائع، لقد مدوا إليّ اليد وأنا لا أنسى ولن أنسى أبدا ، أدعُ الله أن يكونوا أبطالا و يسعد أنصار و سكان قسنطينة بالتتويج الغالي”.

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