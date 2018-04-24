ليفربول يُلقي طُعم كوتينيو لإصطياد ريال مدريد

شروط ليفربول التعجيزية من أجل بيع صلاح لريال مدريد

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي وهداف البريميرليغ بفترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

ووفقاً لما نقلته العديد من الصحف العالمية فإن مسؤولو ليفربول قد وضعوا شروطاً تعجيزية من أجل الموافقة على بيع صلاح للنادي الملكي وسلكوا نفس المنهج الذي اتبعوه بصفقة بيع البرازيلي فليب كوتينيو لنادي برشلونة الإسباني الصيف المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية بأن مسؤولو الريدز طلبوا الحصول على 140 مليون يورو بالإضافة الى داني سيبايوس لاعب وسط النادي الملكي نظير بيع صلاح للميرنغي في الصيف.

ويُعد سيبايوس واحداً من أبرز اللاعبين الذين نالوا إعجاب الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز والذي ابدى رغبته صراحةً بضم اللاعب طوال الفترة الماضية.

وأكدت الصحف بأن طلبات ليفربول الجنونية أجبرت مسؤولي الريال على التفكير بالإنسحاب من طاولة المفاوضات لضم اللاعب في ظل رغبة فلورنتينو بيريز بضم لاعبين مميزين بمختلف المراكز الصيف المقبل.

كما أفادت الصحف بأن صلاح نفسه بات يائساً من تحقيق خطوة الإنتقال للنادي الملكي في الصيف.

ويقدم صلاح مستويات اكثر من رائعة هذا الموسم رفقة ليفربول حيث نجح بتسجيل 41 هدفاً خلال 47 مباراة رفقة الريدز بكافة المسابقات بجانب تتويجه بجائزة أفضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.