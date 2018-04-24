ماجر: ” لا توجد قضايا انضباط في المنتخب و شاوشي سيحضر التربص القادم للخضر “

بوجه بشوش استقبل الناخب الوطني جموع الصحفيين الحاضرين على هامش الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ماجر وكعادته حاول أن يظهر رزين غير مبالي خاصة الانتقادات التي واجهته مؤخرا متكلما بكل ثقة عن مشروعه وبرنامجه مع المنتخب الوطني، صاحب العقب الذهبي أمد بداية دعمه الكامل لزطشي وقال أنه سعيد جدا لمرور الجمعية العامة في ظروف طبيعية، خاصة أنها انتهت بوضع الثقة مجددا في زطشي ومن معه.

“اللعب في إفريقيا ليست مشكلتي لأن الأفارقة يرفضون استقبالنا”

ماجر استغل الفرصة للرد على الانتقادات العنيفة التي توجه له وأخرها لعبه في الجزائر وأوربا على غير مقولته الأولى أنه يسعى لأفرقة المنتخب واللعب في أجواء القارة السمراء وبهذا الخصوص قال” الجميع يسأل وينتقد لماذا لا نلعب لقاءات في القارة السمراء كما سبق وقلت، الأمر ليس بيدي والمشكلة ليست فينا المنتخبات الإفريقية هي من تفضل اللعب خارج أرضها ونحن لا نستطيع إجبارها على اللعب في ميدانها، الأمر لا يختلف مع المنتخب المحلي السعودي طلبت لقاءنا في إسبانيا وهو ما سيحصل “.

“النتائج لا تهمني بقدر التعلم من أخطائنا”

لهجة ماجر الواثقة وإن بقيت إلا أنها كانت بتوابل الحذر هذه المرة، الناخب الوطني بدا يتكلم عن تصحيح الأخطاء بعد أن تكلم سابقا عن نجاحه بشكل باهر في إعادة الخضر وقال:” الجزائر لا تخاف أي فريق ونحن حاضرون لأي تحدي سواء كان منتخب إفريقي أو أوروبي لا يخيفنا أي منتخب لأن النتيجة ليست أهم شيء بل التعلم من أخطائنا، سنلاقي البرتغال في لشبونة وسنعمل على التعامل من أخطائنا التي قد نقع فيها “.

“لا توجد قضايا انضباط في المنتخب وما حدث عبارة عن سوء تفاهم”

من بين النقاط التي تكلم عنها الناخب الوطني ما حدث في التربص الماضي من مشاكل وشرح الأمر بالقول: “لا توجد هناك أي قضية انضباط في المنتخب، أنا أحترم كل الأقوال سواء رأي عام أو صحفيين لكن الحقيقة أن المنتخب يسير على أحسن ما يرام وليس هناك أي مشاكل كل ما في الأمر أن هناك سوء تفاهم حصل وفقط “.

“أطلب الدعم من الجماهير الجزائرية لأن المنتخب ملك الجميع”

ماجر حاول مرة أخرى استعطاف الجماهير الجزائرية حين وجه لها نداءا جديدا ” ثقتي كبيرة في الجماهير الجزائرية من أجل دعم المنتخب الوطني صحيح أننا تعرضنا لصافرات الاستهجان لكننا لا نليها أي أهمية” أما عن تغير مكان الملعب الذي سيستقبل فيه الخضر فقال ماجر ” المنتخب ملك الجميع سواء لعبنا في أي مكان في الجزائر فالمنتخب من حق الجميع “.

“شاوشي سيكون حاضرا معنا في التربص المقبل”

من بين أهم النقاط التي تطرق لها ماجر هي قضية الحارس شاوشي، الناخب الوطني بصورة غريبة دافع عن شاوشي والغريب انه قال أننا لا يجب أن نذبحه لمجرد خطأ واحد متناسيا ربما تاريخ فوزي الحافل:” لا يجب علينا أن نذبح شاوشي بمجرد قيامه بخطأ، الجميع يعلم ما حدث وعلينا أن نكون واقعيين، صحيح أنني لا أحبذ مثل هذه التصرفات لكن لا يجب أن نطرد أي لاعب يقوم بمثل هذه التصرفات ولو فعلنا لن يبقى في المنتخب أي لاعب “.

“ليس لدي أي تعليق على تواجد روراوة”

في الأخير تطرق ماجر لتواجد عدوه اللدود محمد روراوة لكنه لم يبد بهذا الشأن أي اهتمام وختم تصريحاته بالقول: “ليس لدي تعليق على تواجد روراوة معنا، ولن أقول لكم أي شيء عن الموضوع ما يهمني أن الجمعية العامة جرت في ظروف مميزة وهو ما يجب أن نركز عليه “

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